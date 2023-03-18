توقيع عقود في مجال النقل البحري بين الموانىي المصرية وأبو ظبي

انطلقت فعاليات توقيع عدد من العقود المهمة في مجال النقل البحري والمواني البحرية «سفاجا- شرم الشيخ/ الغردقة»، بين وزارة النقل ومجموعة مواني أبوظبي، بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير النقل والسفيرة مي الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبو ظبي، وعدد من قيادات مجموعة مواني أبو ظبي ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووليد جمال الدين ورؤساء المواني البحرية.

تنفيذ القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين ميناء السخنة والإسكندرية وميناء سفاجا

قال وزير النقل، إن قطاع المواني من أهم القطاعات التي يتم تطويرها سواء المواني الجافة أو البحرية واللوجستية، ويتم ربطها بوسائل مواصلات عصرية وسريعة ذات درجة أمان عالية سواء على الطرق البرية أو شبكة السكك الحديدية.

ولفت إلى أنه يجر حاليا تنفيذ القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين ميناء السخنة والإسكندرية وميناء سفاجا إلى قنا والإسكندرية وأسوان وأبو سمبل بطول 2000 حتى الآن، لربط المواني البحرية والجافة بمناطق الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف وزير النقل، أن تطوير المواني يحتاج لفكر وجهد للوصول إلى جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات من خلال بناء المواني بشركات مصرية وطنية، وإدارة وتشغيل والبنية الفوقية بالتعاون مع أشقاء مثل الإمارات، التي لها ذراع طويلة في تشغيل مواني أبو ظبي، مؤكدا أن التعاون مع الإمارات يأتي تأكيدا وترسيخا للعلاقات بين مصر والإمارات.

حزمة من التعاقدات على المشروعات المختلفة

أكد وزير النقل، أن هذا توقيع أولي لأول عقد تم إنجازه في حزمة من التعاقدات على المشروعات المختلفة، موضحا أنه عقد نهائي بصفة مبدئية على تشغيل وإدارة وصيانة وإنشاء البنية الفوقية، وإعادة تسليمها بين هيئة مواني البحر الأحمر وشركة مواني أبو ظبي.

وأوضح وزير النقل، أن العقد يتم توقيعه بصفة مبدئية ثم تتخذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن وزارة النقل، ستنتهي من تطوير ميناء سفاجا منتصف عام 2023 وتسليمها للاشقاء في أبو ظبي لعمل المعدات والمرافق والاتصالات والصرف والإنترنت.

وقال الكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبو ظبى: «فخورون بالتعاون الجبار مع وزارة النقل في مصر، ومصر قريبة على قلوبنا»، مؤكدا أن الاستثمارات في الفترة الأخيرة في قطاع النقل وقطاع المواني في مصر، كان حافزاً للدخول في شراكات مع مصر.

وأضاف أن مصر ذات موقع استراتيجي تربط الشرق بالغرب من خلال مواني في البحر الأحمر والمتوسط، وهي نقطة وصول آسيا وأفريقيا وبين آسيا وأوروبا.