وزارة النقل تعلن توقيع عقود في مجال النقل البحري مع مواني أبو ظبي

أعلنت وزارة النقل، أنه سيتم توقيع عدد من العقود المهمة في مجال النقل البحري والمواني البحرية «سفاجا- شرم الشيخ/الغردقة» مع مجموعة مواني أبوظبي، يوم السبت الموافق 18/ 3/ 2023، ومن المقرر أن تكون هناك كلمة لوزير النقل، والرئيس التنفيذي لمواني أبوظبي ومسؤولي الجانبين، باتجاه مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضور قيادات مواني أبو ظبي

من المقرر أن يحضر فعاليات التوقيع كل من السفيرة مي الكعبي سفيرة دولة الامارات بالقاهرة، ومحمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبو ظبي، وعدد من قيادات مجموعة مواني أبو ظبي، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين ورؤساء المواني البحرية.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الأعمال التي يتم تنفيذها في ميناء السخنة، مؤكدا أنها تتم وفق معايير الجودة العالمية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، خاصة مع أهميته، الذي تم وضع المخطط العام له، ليضاهي أحدث المواني العالمية.

خدمة الصادرات المصرية

وأوضح التقرير، أن أعمال تطوير ميناء السخنة ستجعله أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، بما يسهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال زيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة.