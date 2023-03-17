مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في رمضان 2023

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها، وخطوط النقل الجماعي والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصاً على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

تعديل مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام لتناسب رمضان

وأشار اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام إلى تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتوافق مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية من الساعة 5 صباحاً على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحاً ونظراً لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم فسوف يتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة 5 صباحاً ويستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيًا حتى الساعة 8 و30 دقيقة صباحاً وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية وهو ما سيسهم في مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم .

تغطية ذروة ما قبل الإفطار

وأكد رئيس هيئة النقل العام استمرار عمل السيارات لتغطيه ذروة ما قبل الإفطار حيث ستعمل لمدة (10) ساعات متواصلة لتغطى فترة ذروة ما قبل الإفطار وبالنسبة للفترة ما بعد الإفطار حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية «السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعي – الإمام الليثي– الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو»، فإنه سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم هذه المناطق بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً.

وبالنسبة للخدمة الليلية ستقوم الهيئة بتشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري وتبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم.

خطوط المينى باص

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أنه بالنسبة للنقل الجماعي سيتم مد سهر عدد من خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة وهو ما يمثل نسبة حوالي 65% من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع ليحقق هذا العدد من خطوط هذه الوسائل مجتمعة «هيئة / نقل جماعي» الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.

وأكد رئيس هيئة النقل العام تواجد مسئولين من الهيئة بعد مواعيد العمل الرسمية بغرفة العمليات الرئيسية بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة نصر والتي تقوم بمتابعة التشغيل خلال ساعات التشغيل اليومية ومكاتب وغرف الطوارئ الفرعية الموجودة بالإدارات المركزية للتشغيل والتي تنتشر جغرافياً في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى ومجهزة بجميع التجهيزات اللازمة «أوناش – سيارات نجدة أعطال – عمال من مختلف التخصصات»، لمواجهة أي طوارئ بالإضافة إلى غرف العمليات الأخرى المتواجدة في محطات عبد المنعم رياض وأحمد حلمي والعتبة وتتم كافة هذه الإجراءات السابقة لضمان انتظام التشغيل خلال ورديتي العمل الصباحية والمسائية لتحقيق انتقالات الركاب بسهولة ويسر في هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل وبالكفاءة المطلوبة .