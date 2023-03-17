«النقل» تكشف تفاصيل قطاع مدينة نصر ضمن مشروع مونوريل شرق النيل

نشرت وزارة النقل والمواصلات، صورًا توثق ما تم تنفيذه في قطاع مدينة نصر بمشروع مونوريل شرق النيل، والذي يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي، والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع وغير الملوث للبيئة، وذلك ضمن خطتها بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

مزايا مشروع المونوريل غرب القاهرة

وأكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أنّ مشروع المونوريل يسهم في جذب أصحاب المركبات الخاصة بما يقلل الضغط على شبكة الطرق ومن ثم يقلل معدلات التلوث البيئي، موضحاً أن الهدف من تنفيذ مشروع خط مونوريل شرق النيل هو ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

يعتبر مشروع المونوريل أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر، ويأتي تنفيذه في إطار خطة التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة، بحسب ما رواه الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، موضحاً أن مونوريل شرق النيل يخدم مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بما سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

توفير استهلاك الوقود

الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن العائد الاقتصادي لمشروع المونوريل يتمثل في توفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي، فضلاً عن خفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة، بجانب دوره المهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل.