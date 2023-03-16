تقدم أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة «صور»

نشرت وزارة النقل عددا من الصور توثق تقدم أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي تبلغ أعمال الحفر الجاف به بنسبة 86%، ونسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60%، بالإضافة إلى حواجز أمواج الميناء التي بلغ معدل تنفيذها 88%، والأرصفة 76 %، كما بلغت نسبة تنفيذ الطرق الداخلية 49%.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن قطاع النقل البحري في مصر شهد تطورا ملحوظاً في الفترة الأخيرة، موضحة لـ«الوطن»، أن أعمال تطوير الموانىء البحرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من أعمال التنمية المستدامة.

معلومات عن مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز 13 معلومة عن مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة

- أعمال تطوير ميناء السخنة تتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 مترا.

- تتضمن أعمال التطوير إنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 6.3 كم2.

- تخدم المناطق التجارية شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع.

- يوجد طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات يربط بين الأرصفة والميناء.

- إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

- يشمل الميناء رصيف الحاويات بطول 5260 مترا وساحات تداول.

- كما يشمل الميناء رصيف البضائع العامة بطول 6877 مترا، ورصيف متعدد الاستخدامات بطول 684 مترا، وساحات تداول بمساحة 85.500 متر مربع.

- ويشمل الميناء رصيف دحرجة السيارات بطول 1285 مترا، وساحات تداول بمساحة 477.091 متر مربع.

- كما يشمل رصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول 1400 متر، وساحات تداول بمساحة (632.183) متر مربع.

- وأخيراً يشمل رصيف الفحم بطول 730 مترا ورصيف صب سائل بطول 1180 مترا، وساحات تداول بمساحة (430.398) متر مربع.

- يتم تنفيذ أعمال التطوير وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

- من المقرر أن يكون الميناء هو أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

- يسهم الميناء في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وخدمة الصادرات المصرية.