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«الداخلية»: ضبط 294 قضية مخدرات و73 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:56 ص | السبت 18 مارس 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

شنت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 294 قضية مواد مخدرة بإجمالي 323 متهما، إلى جانب ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 60 متهما، وتنفيذ الأحكام 57286 حكما قضائيا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 16 حادث متنوعا، و23 متهما هاربا.

كما تم ضبط 8 متهمين بأعمال بلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22553 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع