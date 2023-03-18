«التعليم» تعلن عن وظائف للمعلمين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى المديريات التعليمية بضرورة الإعلان في المديرية، عن حاجتها للعمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا steam، بوظيفة معلم تعليم فني معمل بمدارس المتفوقين وفق الشروط المحددة.

شروط التقديم لوظائف المعلمين بمدارس المتفوقين

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا كالتالي:-

- حاصل على مؤهل عال على رأس العمل بالتعليم الصناعي.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- يجري التقديم حتى 28 مارس الجاري إلكترونيا.

- تقوم المديرية بإرسال صحيفة الأحوال الخاصة بالمتقدمين والسيرة الذاتية وترسل البيانات حتى 4 أبريل المقبل.

- صحف الأحوال الخاصة بالمتقدمين.

- السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين.