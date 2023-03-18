جامعة سوهاج: الطب والتربية الرياضية يحصدان المركز الأول في المهرجان الكشفي

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج فعاليات المهرجان الكشفي الترويحي الأول لجوالي وجوالات الجامعة، بمشاركة كليات الجامعة وعددها 17 كلية، بحضور صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، وحمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالمقر القديم للجامعة.

المشاركة بالأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أهمية المشاركة في مثل هذه الأنشطة الطلابية، لدورها الهام في الترويح عن الطلاب، من خلال ممارسة عدد من المسابقات و الألعاب الرياضية والجوانب الترفيهية والترويحية، التي تعد بمثابة نافذة لإخراج طاقات الطلاب، وتوظيفها بشكل إيجابي، فضلًا عن إظهار المهارات الرياضية والقيادية، والارتقاء بأفكارهم وتوسيع مداركهم، من آجل تحقيق أهدافهم و مواجهة الصعوبات و التغلب عليها، مما يحقق أهداف الجامعة في تنشئة طالب قوي قادر على العطاء ومواجهة عقبات المستقبل في ثقة وثبات.

الانشطة الرياضية للطلاب

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على أن الأنشطة الرياضية فرصة لإخراج طالب سليم البنيان والهوية لما يكتسبه من مهارات، ومعارف وخبرات، وتنمية روح الفريق، مضيفاً أن المهرجان يهدف إلى الالتزام بتطبيق الوعد والقانون والتقاليد الكشفية، والارتقاء بالمستوى العام لعشائر الجامعة، وتنمية مهارات المشاركين.

الطلاب الفائزينا بالمهرجان

وأوضح صبري محمد أنه شاركت كل كلية بعدد 4 جواليين و4 جوالات ومشرف، مضيفاً أن برنامج المهرجان تضمن مجموعة من المسابقات منها مسابقات مبتكرة مثل مسابقة بطارية التحدي و جرس الفوز، إلى جانب مسابقات الفريق وهي مسابقة المشي الجماعي، حرب الكرات ومسابقة تصويب الأكياس.

وأضاف حمادة حبارير، أن المسابقات شملت أيضاً مسابقات السرعة والتحمل، تحدي الأقماع، تتابع التمرير السريع، سباق الأرانب، وأيضاً مسابقات القوه البدنية شد الحبل الرباعي، والبالون المنفجر وسباق الدوامة، إلى جانب مسابقات التفاعل مع الجمهور.

مراكز الكليات بالمهرجان

وذكر نشأت عباس أن المركز الأول طلبة فازت به كلية التربية الرياضية، والمركز الثاني كلية التربية أما المركز الثالث حصدته كلية التجارة، وفازت بالمركز الأول طالبات كلية الطب البشري، والمركز الثاني كلية الزراعة وفازت بالمركز الثالث كلية الصيدلة.

الجدير بالذكر أنه حصلت الكليات الفائزة بالثلاثة مراكز الأولي علي كأس المهرجان، كما حصل الطلاب المشاركين علي شهادات تقدير وجوائز فردية و مالية