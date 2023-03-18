رئيس قطاع مواني أبوظبي: مصر أرض خصبة للاستثمار في قطاع النقل البحري

أشاد سيف المزروعي، رئيس قطاع المواني بمجموعة مواني أبوظبي، بما يتم من تطوير في البنية التحتية في مصر في قطاع النقل بصفة عامة وقطاع الموانىء البحرية بصفة خاصة، مؤكداً أن قطاع المواني هو قطاع مهم جداً.

أضاف سيدف المزروعي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسيرة النقل مستمرة ومهمة، وكل دولة لها احتياجاتها من الصادرات والواردات، مؤكدا أن مصر طورت قطاع النقل ببنية تحتية قوية، من طرق ومحاور جديدة: «كل ذلك مؤثر على الاستمارة في قطاع النقل والمواني اللوجيستية، ومصر في حد ذاتها أرض خصبة للاستثمارات».

وعن أهمية توقيع عدد من العقود المهمة في مجال النقل البحري والمواني البحرية «سفاجا- شرم الشيخ/ الغردقة» بين وزارة النقل المصرية ومجموعة مواني أبوظبي، أكد رئيس قطاع المواني بمجموعة مواني أبوظبي، أن هذه الاتفاقيات تسهم في الترابط بين الدولتين، وتحقيق رؤية القيادة للدولتين، ومن الناحية اللوجستية فإن وجود مواني أبوظبي في مصر يعزز التبادل التجاري ويرفع الطاقة الاستيعابية لها.