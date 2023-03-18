سقوط أمطار متوسطة على قرى ومدن شمال سيناء

هطلت أمطار متوسطة على قرى ومدن شمال سيناء بشكل مفاجئ بعد ظهر اليوم السبت، حيث تكاثرت الغيوم واختفت شمس النهار بشكل تام، وتساقطت الأمطار بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهبوب رياح باردة على المناطق الساحلية والصحراوية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن درجات الحرارة سجلت انخفاضا ملحوظا، ووصلت درجات الحرارة بعد ظهر اليوم إلى 14 درجة مئوية، منخفضة عن أمس بمعدل 5 درجات على الأقل، وأضاف المرصد المناخي أن أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة سوف تتساقط خلال الـ 24 ساعة المقبلة على غالبية الأنحاء بمدن وقرى المحافظة.

مجلس المدينة على أتم الاستعدادات لتساقط الأمطار

ومن جهة أخرى أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له، أن جرى وضع كافة الاستعدادات لجميع الاحتمالات بمدينة العريش، وذلك من خلال تنظيف بيارات الصرف الصحي الخاصة بتصريف المياه في نقاط تجمع الأمطار بشارع وسط المدينة ومنطقة البريد وشارع المستشفى والطريق الساحلي.

أكد سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أن الأمطار التي تتساقط خفيفة وغير مؤثرة، موضحا أن أرض الشيخ زويد ترابية، وغير مؤثرة لتساقط كميات الأمطار، وأن رؤساء القرى والإدارات على متابعة بشكل يومي ولحظي مع مجلس المدينة لمتابعة جميع التطورات المناخية.