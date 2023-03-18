طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة

شهد طقس الإسكندرية اليوم، انخفاض في درجات الحرارة منذ فجر اليوم مع توقعات باستمرار تلك الأجواء حتى مساء اليوم، وسط سقوط أمطار بنسبة 40% وتغزر أحياء على أماكن عدة في عروس البحر الأبيض المتوسط.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الإسكندرية اليوم، فإن المحافظة تمر بسوء أحوال جوية متمثلة انخفاض درجات الحرارة حتى الليل مطالبين بعدم تخفيف الملابس أثناء الخروج من المنازل.

أمطار الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، إمكانية سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 40% مع جو غائم جزئي، مع احتمالية غزارة الأمطار أحيانا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات حرارة مع طقس الإسكندرية اليوم، العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، مؤكدين على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والمضادة للمياه في حال سقوط الأمطار غدا.

استمرار غرفة عمليات محافظة الإسكندرية

وبسبب طقس الإسكندرية اليوم، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.