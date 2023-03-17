«الأرصاد» تعلن مناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة.. تصل إلى الوجه البحري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، مناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة الموافق 17 مارس، والذي من المتوقع أن يشهد طقس دافئ نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتحديدا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على اغلب الأنحاء.

مناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والتي لن تؤثر على سير الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة على استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية حتى الساعة العاشرة صباحا.

وذكرت «الأرصاد» أن هناك احتمالية كبرى لوجود نشاط للرياح علي السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتصل الى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 17 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية العظمى في القاهرة والوجه البحري 25 والصغرى 15، السواحل الشمالية 20 والصغرى 14، جنوب سيناء 26 والصغرى 16، شمال الصعيد 28 والصغرى 11، جنوب الصعيد 31 والصغرى 14 درجة مئوية.