مراسل «إكسترا نيوز»: 2000 مستفيد من القوافل الطبية لمبادرة «وطن واحد» في شمال سيناء

تواصل مبادرة «وطن واحد» التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وبنك الطعام في محافظة شمال سيناء، أعمالها، إذ تستهدف المبادرة توزيع 5 آلاف مساهمة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان، فضلاً عن إطلاق قوافل طبية في مختلف التخصصات.

تقديم العلاج بالمجان

وكشف كريم رجب مراسل قناة «إكسترانيوز» من العريش، آخر تفاصيل مبادرة «وطن واحد»، وما قدمته حتى الآن، وقال خلال مداخلة هاتفية إن ما يزيد عن 2000 مواطن استفادوا من القوافل الطبية، فضلاً عن تقديم العلاج بالمجان، وتم إجراء عدد من العمليات في مستشفى العريش العام.

أشار مراسل «إكسترانيوز»، إلى أن المبادرة أسهمت في إحياء بعض الزراعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية في شمال سيناء التي يعتمد عليها قطاع كبير من أبناء المحافظة.

مبادرة كلنا واحد

وأطلقت مبادرة «وطن واحد» قوافل مساعدات غذائية وأدوية للفئات الأكثر احتياجًا في جنوب سيناء تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المصريين في كل ربوع الجمهورية.