‎حالة الطقس اليوم السبت.. سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة التي تشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المنخفضة يتبعها استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد والتي من المتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطا للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود موجة من التقلبات الجوية، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على كافة الانحاء.

درجات الحرارة اليوم

وتشهد درجات الحرارة اليوم السبت 18 مارس 2023، العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 والصغرى 13، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 19 والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16، شمال الصعيد الدرجة العظمى 23 والصغرى 10، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الأحد 19 مارس 2023

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء، فتسجل العظمى على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 والصغرى 12، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 19 والصغرى 13، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15، شمال الصعيد الدرجة العظمى 21 والصغرى 9، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14 درجة.