انطلاق النسخة الثانية من منتدى الحوار الوطني للشباب بكفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم السبت انطلاق أولى فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية تحت شعار «فيم يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب»، غداً الأحد، بمراكز الشباب في محافظة كفر الشيخ.

منتدي الحوار الوطني للشباب بكفر الشيخ

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن أولى فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بكفر الشيخ، تنطلق غداً برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمراكز الشباب المعلنة وفق الجدول الزمني المنشور عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة.

وأشار عزت محروس إلى أن منتدى الحوار الوطني للشباب سوف يتناول ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

منتدى الحوار الوطني الثاني بكفر الشيخ

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، نفذت منتدى الحوار الوطني في نسخته الأولى عام 2016، في ضوء احتياج المرحلة الراهنة فقد أعلنت وزارة الشباب انطلاق نسخة منتدى الحوار الثانية ، الذي يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن والمحافظات تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.

بينما يعقد منتدى الحوار الوطني للشباب في كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.