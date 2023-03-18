«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل في 3 شركات بأسيوط

أعلنت وزارة القوي العاملة، اليوم السبت، عن توافر عدد من فرص العمل بـ3 شركات خاصة بمحافظة أسيوط بمرتبات تصل إلى 3000 جنيه مع توفير التامين الصحي والاجتماعي علي أن يستمر التقديم علي مدار شهري مارس وأبريل.

الأكاديمية الألمانية البحرية

وتضمنت الوظائف بالاكاديمية الألمانية البحرية بمحافظة أسيوط وتشمل الوطائف 10 معلمين سباحة من الجنسيين و5 محاضرين لغة إنجليزية و25 مسؤول تسويق و5 أفراد محاضري صيانة وحاسب آلي و5 محاضرين برمجة حاسب آلي و5 محاضرين لغة ألمانية على أن تتضمن الشروط مؤهل عال ومتوسط من الجنسين السن من 20 إلى 35 عاما وخبرة سنة علي أن يحدد المرتب حسب الخبرة.

20 أخصائي ائتمان

كما تضمنت الوظائف 20 أخصائي ائتمان بشركة تساهيل فردي الكائنة ببرج العوامري بتقسيم أبو جبل بمركز ديروط وتضمن الشروط مؤهل عال من الجنسيين والسن 35 عاما والراتب 2700 جنيه.

وتشمل الوظائف الشاغرة أيضا 3 أخصائي تمويل بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر بشارع الري مدينة القوصية وتتضمن الشروط مؤهل عال من الجنسين والسن 35 عاما والمرتب 3000 جنيه.