القصة الكاملة لمصرع طبيب نساء ظل 24 ساعة داخل «ماسورة ري» في الدقهلية

جمع متعلقاته الشخصية بعدما انتهي من عمله في وقت متأخر من الليل، أخذ حقيبته الطبية، ونزل من عيادته الطبية في ميت فرس مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وعبر الطريق ليستقل سيارته ويعود إلى بيته، تقدم ليفتح باب السيارة التي ركنها بجوار ترعة صغيرة، وما إن هم بفتح الباب حتى انزلقت قدماه وسقط في الترعة ليموت غريقا.

ابتلعت ماسورة ري زراعي ضخمة الدكتور يسري العدل وظل بها لمدة تزيد عن 24 ساعة حتى استطاع المتطوعون من أهالي قرية ميت فارس الدخول في إل الماسورة ليجدوا الجثمان بداخله، ونقلوا الجثمان إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع الدكتور يسري العدل

تفاصيل موجعه تلك التي كشفتها تحريات مباحث بني عبيد حول واقعة وفاة الدكتور يسري العدل إبراهيم، 42 سنة، أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى بني عبيد التخصصي والتي كشفتها جهود كبيرة توصلت إلى وجود كاميرات مراقبة بأحد المحلات المجاورة لمكان الحادث، وعند مراجعة الكاميرات تبين أن الدكتور يسري، سقط في الترعة بعدما انجرفت قدمه ولم يتمكن من الخروج من الترعة بل ابتلعته ماسورة ري زراعي.

بلاغ بغياب الدكتور يسري العدل

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، ببلاغ زوجة الدكتور يسري العدل إبراهيم، 42 سنة، بعدم عودته إلى المنزل بعد الانتهاء من عمله في عيادته الطبية بقرية ميت فارس، وبالبحث وسؤال الممرضة تبين أنه خرج من العيادة في موعد متأخر ولا تعمل عنه شيء.

وكشفت مباحث بني عبيد أن سيارة الدكتور يسري في مكانها لم تتحرك من الجهة المقابلة للعيادة الطبية، وتجمع عدد كبير من الأهالي للبحث عنه، وتطوع البعض بالبحث في الماسورة ليكتشفوا وجود الجثمان بداخلها.

جنازة مهيبة لتشييع طبيب الدقهلية

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود أي شبهة جنائية، وخرج أهالي مدينة بني عبيد في جنازة مهيبة للمشاركة في تشييع الجنازة التي خرجت من مسجد الشوادي بالمدينة وسط حالة من الحزن الشديد.

وقال محمد شادي، أحد أبناء بني عبيد، لـ «الوطن» إن الدكتور يسري العدل كان من الأطباء المشهود لهم علميا وأخلاقيا في دائرة مركز بني عبيد، وقراها، مؤكدا أن ما حدث هو أنه بعد ما انتهى من عمله أمس في عيادته المتواجدة على الميزانية بميت فارس التابعة لمركز بني عبيد وأثناء ذهابه إلى سيارته المتواجدة على جانبي الطريق اختلت قدمه وسقط في ترعة صغيرة ثم لم يتمكن من الوقوف فدخل في الماسورة المتواجدة في الترعة الصغيرة وتوفي.

نعي نقابة أطباء الدقهلية للدكتور يسري العدل

نعى الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، قائلا: «رحم الله الزميل الدكتور يسري العدل، أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى بني عبيد التخصصي والذي توفي إثر حادث اليم بسقوطه في مروى مياه زراعي وليس في بيارة مجاري وليس هناك شبهه جنائية في الوفاة».

وأضاف الشحات في بيان صحفي: «حضرنا العزاء بمدينة بني عبيد نيابة عن مجلس نقابة أطباء الدقهلية وجموع أطباء الدقهلية».