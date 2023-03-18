روان علي الفائزة في برنامج الدوم الموسم الثاني: «حلم جميل بالنسبة لي»

ردود فعل إيجابية حصدها برنامج الدوم الموسم الثاني بعد إسدال الستار على مسابقاته وإعلان الفائزين مساء أمس، إذ نجح البرنامج على مدار الأسابيع الماضية في اكتشاف عدد من المواهب في مختلف المجالات ما بين التمثيل، الغناء وتقديم البرامج، إضافة إلى فئتي العزف الموسيقي والفن التشكيلي اللذين جرى استحداثهما هذا الموسم.

وعبرت روان علي الفائزة في برنامج الدوم الموسم الثاني بفئة التقديم التلفزيوني، عن سعادتها بالجائزة، قائلة: «التجربة كانت رائعة للغاية، مليئة بالمشاعر المتضاربة ما بين الحماس والسعادة والحزن، فوزي في البرنامج كان بمثابة حلم جميل بالنسبة لي».

وأضافت: «الدوم كان له فضل كبير عليا بعد لربنا في إنه يوصلني للناس»، وذلك وفقا للحساب الرسمي لـ «الدوم»، على «فيس بوك».

القائمة الكاملة للفائزين في برنامج الدوم الموسم الثاني

فئة التمثيل:

أمير عبد الواحد من محافظ الدقهلية

يارا حسام من محافظة الإسكندرية

فئة الغناء:

أماني سمير محافظة القاهرة

مصطفى ذكري من محافظة الإسماعيلية

فئة التقديم التلفزيوني:

كريم الخولي من محافظة الإسكندرية

روان علي من محافظة الإسكندرية

فئة الفن التشكيلي:

إسراء حاتم

منة طارق

فئة العزف:

علي الخبيري

مروان طارق

عبد الرحمن السعيد

أشرقت زين العابدين