القائمة الكاملة للفائزين في برنامج الدوم.. 12 متسابقا من محافظات مصر

انتهت فعاليات الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الدوم، والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأذيع عبر فضائية «DMC»، بفوز 12 متسابقًا من الشباب من مختلف المحافظات.

ونرصد لكم في السطور التالية أسماء الفائزين، وهي كما يلي:

في مجال الرسم:

منة الله طارق بلوحة كالفراشة

في مجال النحت:

إسراء حاتم بتمثال حالة

في مجال العزف:

علي الخبيري في آلة القانون

مروان طارق في آلة العود

عبدالرحمن السعيد في آلة الناي.

أشرقت زين العابدين في الطبلة.

في مجال التقديم التلفزيوني:

روان علي وكريم الخولي

في مجال التمثيل:

يارا حسام وأمير عبدالواحد

في مجال الغناء:

أماني سمير ومصطفى ذكري

وحضر الحلقة النهائية لبرنامج الدوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، ومحمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، وعمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان كريم عبدالعزيز.