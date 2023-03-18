وزارة النقل تعلن التفاصيل الكاملة لتوقيع عقود بين «مواني مصر وأبوظبي»

كشف وزير النقل، تفاصيل التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وذلك بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وتحالف مجموعة مواني أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة، بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات.

ووقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، والكابتن محمد الشمسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبوظبي.

وأكد وزير النقل في بيان أن هذا العقد يأتي كبداية لتفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء أبوظبي لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، موضحاً أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا يعتبر أحد أهم المشاريع القومية نظراً لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 متر لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل ويعتبر هو البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد و بالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي حيث تم تخطيط المحطة لتخدم كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي.

وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وموانىء أبوظبي

كما شهد وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة موانىء أبوظبي بشأن التعاون في مجال تطوير وإدرة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في مواني شرم الشيخ والغردقة وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية وكذلك توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع المواني العالمية الأخرى في مجال السياحة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه المواني لجذب أكبر عدد ممكن من السياح وخاصة وأن مواني ابوظبي شركة متخصصة في تشغيل المواني ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية وقد قام بالتوقيع على الاتفاقيات كلاً من اللواء بحري أسامه صالح – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر- وسيف المزروعي رئيس قطاع المواني لمجموعة مواني أبوظبي.

توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة موانىء أبوظبي

وشهد وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة موانىء أبوظبي بشأن التعاون في مجال تطوير وادرة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية ومحطة ركاب سياحية ومحطة للسيارات ومحطة للصب بميناء السخنة كما شهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة متعددة الاغراض بميناء شرق بورسعيد ومنطقة لوجيستية وصناعية ووقع على الاتفاقيات كل من وليد جمال الدين –رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و من مواني أبوظبي سيف المزروعي- رئيس قطاع المواني بمجموعة مواني ابوظبي.

وكذلك شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع عقود ترخيص إنشاء صوامع أسمنت بمينائي العريش وغرب بورسعيد بين المنطقة الاقتصادية وشركة ترانس كارجو انترناشيونال

وأكد وزير النقل خلال فعاليات التوقيع أن هذه العقود والاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي و في إطار جعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات وتجسد العلاقة القوية بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

بداية لأنطلاقة كبرى للتعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية ومجموعة مواني ابوظبي

وأكد أن اليوم يمثل بداية لانطلاقة كبرى للتعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء ابوظبي مشيراً إلى نجاح وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحيه العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الاسكندريه ويورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في مينائي الإسكندرية والسخنة، واليوم مواني أبو ظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، مما يساهم في التنافسية في الاداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.