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محمد رمضان يكشف عن أغنية جديدة لمسلسل «جعفر العمدة»: «أنا كبيرها»

كتب:

بسمة شطا
03:57 م | السبت 18 مارس 2023
بوستر مسلسل جعفر العمدة

بوستر مسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل الأغنية الدعائية الثانية لمسلسله «جعفر العمدة»، المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023 بجانب عدد كبير من الفنانين.

ونشر محمد رمضان جزءا من الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «دلوقتي ( أنا كبيرها ) الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة غناء إسماعيل الليثي.. شكراً يا سمعة على هديتك الحلوة، ثقة في الله نجاح».

الأغاني الدعائية لمسلسل جعفر العمدة 

وفي وقت سابق، جرى طرح الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل جعفر العمدة بصوت الفنان أحمد سعد، وحملت اسم «أنا قادر».

يذكر أن مسلسل «جعفر العمدة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين ومنهم محمد رمضان وزينة ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وهالة صدقي، تأليف وإخراج محمد سامي.

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بقلم بسمة شطا