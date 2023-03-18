رئيس جامعة الأزهر من الإسكندرية: ندرس عودة الكتاب الورقي

قال الدكتور أسامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت إن الجامعة تدرس العودة من العام القادم إلى الكتب الورقية خاصة كتب التراث التي أسست العلوم، مع بقاء الكتب الإلكترونية الموجودة على منصة الجامعة كمرجع لمن يريد أن يستزيد، تواكبًا مع خطة الدولة في الرقمنة.

وأضاف داود خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية بنات في الإسكندرية، بعنوان «مراعاة المقام وأبعاده التداولية في الفكر العربي والإسلامي» برئاسة الدكتورة سعيدة صبح، عميدة الكلية، أن شيخ الأزهر مقامه رفيع وقوته تضاف إلى قوة الدولة، وله وجوده كقوة ناعمة في الخارج.

الأزهر: صياغة العلوم باللغة التي تتناسب مع العصر الراهن

ودعا رئيس جامعة الأزهر إلى ضرورة صياغة العلوم باللغة التي تتناسب مع العصر الراهن، فكل زمان له فكره، وعلى العلماء تقريب العلوم للأجيال الراهنة، وينبغي أن ننتقل من مرحلة استهلاك المعرفة إلى انتاجها، وكفى ما لاقيناه من استيراد اللقمة والدواء والشراب.

توصية بربط مخرجات العلم بالمشروعات القومية

ومن جهته أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، أن الحضارة الإسلامية لا تسطو على تراث غيرها، في ذات الوقت الذي لا تنكر استفادتها من غيرها.

وأوصى عامر علماء الأزهر بضرورة ربط مخرجات العلم بالمشروعات القومية، ورصد القضايا المختلفة وتقدير العلاج لها من الكتاب والسنة، وأن تتبنى الجامعة مشروع يقدم فهرسة موضوعية جديدة للسنة النبوية لخدمتها، كما في بوابة الحرمين الشريفين، وباعتبار الأزهر قبلة العلم لا بد أن يكون له مساهمة في ذلك.

وتابع: «نحن في حاجة ماسة لتقديم مشاريع كاملة توضح ما في الكتاب والسنة لعلاج لكافة مختلف أمورنا الدينية والدنيوية، وكذلك تقديم مترجمات للسنة والقرآن خارج مصر باللغات المختلفة».

وطالب بضرورة قيام جامعة الأزهر بدور فعال في تعليم الشباب إدراك الواقع، من خلال تقديم استراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع.