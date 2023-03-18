«صحة الإسماعيلية» تتابع تطعيم الحجاج في الوحدات الصحية

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية إن تطعيمات الحجاج بدأت في الوحدات الصحية بالإسماعيلية استعدادا لموسم الحج بعد إعلان وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج الثلاثاء الماضي.

وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل

وأضاف حطب خلال تفقده، اليوم السبت، سير وانتظام العمل بإدارة الإسماعيلية الصحية والمرور على جميع أقسام الادارة ومكتب الصحة أنه يتابع سير عمليات التطعيم بشكل يومي ومن بينها تطعيم الحجاج والتطعيمات الروتينية للمواليد الجدد وفِرق تطعيم لقاح فيروس كورونا.

خطة لصيانة مبنى الخدمات الصحية

واستمع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية خلال تفقده توفير تطعيمات الحجاج إلى شكوى العاملين حول تطوير مبنى الإدارة، وتواصل مع رئيس حي أول الاسماعيلية المهندس الأمير عبد الله لتنفيذ رفع كفاءة المبنى واستكمال أعمال الصيانة المطلوبة.

وأكد حطب على دعم الإدارة بكافة الإمكانيات وتوفير أي احتياجات مطلوبة مشدداً على البدء الفوري في إزالة المخلفات ورفع كفاءة المبنى وأعمال التطوير لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وقدم الدكتور علي حطب، التهنئة للعاملين بالإدارة بحلول شهر رمضان المبارك، مشيدا بجهودهم وموجها بضرورة الحرص على الاستمرار في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.