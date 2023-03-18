«يو بي إس» السويسري يخطط للاستحواذ على بنك كريدي سويس

يخطط المصرف السويسري، يو بي إس، للاستحواذ على بنك كريدي سويس، الذي يواجه أزمات كبيرة حاليًا، حيث أعلنت الحكومة السويسرية أن هذه كانت الخطة المبدئية لها، حيث شهد الأسبوع الماضى إضرابات اقتصادية كبيرة، قد تؤدي إلى احتمالية فشل بنك كريدي سويس.

ضخ نحو 54 مليار دولار أمريكي لمنع الإفلاس

وبحسبما نشرته فايننشال تايمز، فإن البنك الوطني السويسري أعلن عن ضخ نحو 54 مليار دولار أمريكي لمنع الإفلاس، حيث وصف خبراء الاقتصاد هذه الخطوة بأنها إيجابية ولكنها لن تساعد في حل أزمة البنك العملاق المأزوم، حيث تأتي هذه الأنباء رغم تقرير من بلومبرج الذي أشار إلى رفض يو بي إس وكريدي سويس الاندماج الإجباري.

اجتماعات طارئة لأعضاء البنك المركزي الأوروبي

وأشارت تقارير صادرة عن بلومبرج إلى أن بنك إن يو بي إس فضل التركيز على استراتيجيته المعتمدة على الثروة، والمجموعة مترددة للاستحواذ على منافس أصغر، حيث شهد الأسبوع الماضي عقد اجتماعات طارئة لأعضاء البنك المركزي الأوروبي، والفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة لبحث مدى الانكشاف على كريدي سويس، وحجم الأضرار التي ستصيبهم مع انهيار المصرف، وبسبب الإضرابات المصرفية العالمية تراجع مؤشر الدولار، وزاد الذهب بريقًا، حيث يرى الكثير من المستثمرين أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار.