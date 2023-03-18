أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة فى محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية نحو 2,320 جنيها للبيع و2,366 جنيها للشراء للذهب عيار 24، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 2,030 جنيها للبيع ونحو 2,070 جنيها للشراء، وسجل الذهب عيار 18 نحو 1,740 جنيها للبيع و1,774 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الذهب عيار 14 نحو 1,353 جنيها للبيع أما الشراء فسجل 1,380 جنيها للبيع، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 16,240 جنيها للبيع و16,560 جنيها للشراء، ووصل سعر الكيلو الذهب لنحو 2,320,000 جنيه للبيع ونحو 2,365,714 جنيها للشراء.

صعود قوي جراء اضطرابات الأسواق خلال أسبوع

ووفقا لما نشره موقع «إنفستينح» فإن الذهب شهد صعودا قويا جراء الاضطرابات التي عاصرتها الأسواق هذا الأسبوع، والتي أسهمت في تعزيز المسار الصعودي للمعدن النفيس، ولكن إذا رأى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة التضخم، أي رفع الفائدة بوتيرة أشد، فمن المرجح أن يتخلص الذهب من بعض مكاسبه التي حققها مؤخرا مرة أخرى، وفقا لما أفاده تقرير الاقتصاديين لدى كوميرز بنك.

رفع أسعار الفائدة

ومع ذلك، يعتقد اقتصاديو البنك أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى 5.5% بحلول منتصف العام وسيبدأ في خفضها مرة أخرى في العام المقبل، وقد يؤدي هذا الإجراء المحتمل إلى انخفاض سعر الذهب بصورة حادة لما يقرب من المستوى 1,800 دولار في الربع السنوي الثاني، يليه ارتفاع قوي مسجلا المستوى 1,950 دولار بحلول نهاية العام.