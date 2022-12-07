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«بلومبرج»: انتعاش النمو الاقتصادي بسبب الصين سيضعف الذهب في 2023

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محمد الدعدع
01:04 ص | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
الذهب

الذهب

قالت «بلومبرج إنتليجنس» في توقعاتها، إن الذهب قد يكون أفضل أداء للسلع في عام 2023، حيث تتحول البنوك المركزية إلى التيسير بعد دورات التشديد العنيفة التي حدثت هذا العام وحدت من حركة أسعار الذهب.

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين في «بلومبرج إنتليجنس» مايك ماكجلون: «يبدو أن الذهب مهيأ ليكون من أفضل السلع أداءً في عام 2023 إذا دخل العالم في حالة ركود».

ضعف الدولار في المستقبل

شكَّل الذهب أساسًا جيدًا بين 1600 دولار و1700 دولار للأوقية حيث واصل «الاحتياطي الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة في أكثر دوراته تشديدًا منذ حوالي 40 عامًا، فيشير «ماكجلون» إلى أن ذلك من المحتمل أن ينتهي قريبًا، ما يؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي في المستقبل.

وقال «ماكجلون» في مذكرة بحثية، إن هناك أيضًا تفاوتًا متزايدًا في أسعار الذهب بالدولار الأمريكي مقابل الذهب المسعّر باليورو والين، وهو ما يمكن اعتباره علامة إيجابية للمعدن الثمين.

انتعاش الصين خسارة للذهب

وأضاف: «أن الخطر الكبير على الذهب يتمثل في حدوث انتعاش مفاجئ في النمو الاقتصادي، والذي يحتمل أن يكون بفعل الصين في حال خففت من قيودها الصارمة المفروضة على كورونا، وذلك سيكون مفيدًا للمعادن الصناعية وليس الذهب، لكن التوقعات العامة ليست مواتية للغاية بالنسبة للمعادن الصناعية في عام 2023».

سيناريو الركود العالمي

ووصف «ماكجلون» قائلاً: «إلى جانب تراجع سوق الأسهم في عام 2022، يعكس النحاس والمعادن الصناعية مخاطر تقلص النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، وارتفاع معدل التضخم في عام 2022، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تسريع تشديد البنك المركزي لمساراته ورفع سعر الفائدة، مما قد يؤدي إلى ركود عالمي أكثر استمراراً».

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.