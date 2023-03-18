غرفة عمليات شمال سيناء: نتابع حالة الطقس لحظة بلحظة

أعلنت غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان لها اليوم، أنها لم تتلق أي بلاغات أو استغاثات بحدوث مشاكل بسبب التقلبات المناخية والرياح وتساقط الأمطار المفاجئ الذي ضرب المنطقة.

متابعة أحوال الطقس لحظة بلحظة بشمال سيناء

وأضافت غرفة العمليات أنها تتابع عن كثب بالتنسيق مع مجالس المدن والقرى والمحليات ورؤساء المديريات والأقسام بالمحافظة الأحوال المناخية لحظة بلحظة، موضحة أن الأمور طبيعية جدا، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرة إلى أن القسم تابع تساقط الأمطار بغالبية مناطق المحافظة بشكل طبيعي.

ومن جهة أخرى أعلن قسم العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش اليوم، في بيان له، أن تساقط الأمطار يأتي بشكل عادي وغير مؤثر، وأن مجلس المدينة، قام بعمل جولة ميدانية رئاسة رئيس المجلس والأدارة الهندسية وقسم التجميل والتخطيط بشوارع العريش، ومحور البحر الجديد.

وأوضح أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن الأمطار كانت ما بين متوسة وخفيفة، في المساعيد غرب المدينة وطريق البحر والسوق التجاري، ومجمع المصالح القريب من مجلس المدينة وطريق البريد والمستشفى وام القرى

أمطار خفيفة في بعض المناطق بالمحافظة

فيما يشار الى أن أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة تساقطت اليوم ظهرا على غالبية المناطق بقرى ومدن شمال سيناء، تزامن هذا مع تكاثر الغيوم بسماء المنطقة، واختفاء شمس النهار بشكل تام

وكانت المديريات ومجالس المدن بالمحافظة قد أعلنت جميع أستعداداتها لكافة الاحتمالات بشأن تساقط الأمطار أو هبوب الرياح الباردة والتطورات الممكنة.