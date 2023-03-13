حملات مكبرة لإزالة تعديات بالبناء المخالف في العريش

نفذ مجلس مدينة العريش حملة مكبرة لملاحقة أصحاب التعديات بالبناء على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

إزالة مخالفات البناء

وقام اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، يرافقه سكرتير عام المجلس، والإدارة الهندسية والأزمات، للمرور على مناطق خدمات والزهور والساحل والسمران، حيث تلاحظ قيام المواطنين بالشروع في بناء والتعدي على خط التنظيم، وكذلك بناء أسوار بدون تصريح رسمي مسبق من المجلس.

وذكر قسم العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش في بيان، أنه تم تنفيذ الإزالات ووقف الأعمال المخالفة، وهي تعدي على حرم الشاطئ، وبناء بدون ترخيص، وإزالة أعمال في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

فتح وتسوية عدة شوارع

وأضاف البيان، أنه تم فتح وتسوية عدة شوارع لعمل سيولة حركة مرور السيارات وتخفيفا على المواطنين من الزحام.

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وحذر رئيس مركز ومدينة العريش المواطنين من عدم الالتزام بتنفيذ قوانين البناء الحديث، والشروع في أي بناء سواء أسوار أو تعديات على خط التنظيم، دون الرجوع للإدارة الهندسية بالمجلس والتصريح بالأعمال طبقا للقانون.