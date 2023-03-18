الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت.. شدتها تصل لـ 40%

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 18 مارس الجاري، حيث يشهد اليوم انخفاض طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها«الوطن» للقارئ على مدار الساعة، أماكن سقوط الأمطار اليوم، على هذا النحو:

وبحسب الأرصاد، فإن أماكن سقوط الأمطار اليوم تسيطر على مناطق محدده، إذ تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 %.

وأوضح الخبراء أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت 18 مارس

- القاهرة 25 - 12.

- العاصمة الإدارية 26 - 11.

- أكتوبر 26 - 12.

- بنها 25 - 12.

- دمنهور 25 - 12.

- وادي النطرون 24 - 11.

- كفر الشيخ 21 - 12.

- المنصورة 25 - 12.

- الزقازيق 26 - 13.

- شبين الكوم 26 - 12.

- طنطا 25 - 12.

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13.

- الإسماعيلية 26 - 11.

- السويس 24 - 12.

- العريش 25 - 10.

- رفح 25 - 10.

- رأس سدر 25 - 14.

- نخل 17 - 09.

- كاترين 17 - 06.

- الطور 25 - 15.

- طابا 24 - 14.

- شرم الشيخ 26 - 16.

- الإسكندرية 20 - 11.

- العلمين الجديدة 19 - 12.

- مطروح 18 - 13.

- السلوم 21 - 12.

- سيوة 21 - 11.

- رأس غارب 25 - 15.

- الغردقة 26 - 16.

- سفاجا 26 - 15.

- مرسى علم 26 - 14.

- شلاتين 26 - 14.

- حلايب 24 - 15.

- أبو رماد 25 - 14.

- رأس حدربة 24 - 15.

- الفيوم 26 - 11.

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12.