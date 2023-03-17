«مستقبل وطن» قنا يبدأ توزيع 20 ألف كرتونة غذائية.. أسطول يضم 30 سيارة

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اليوم، أكبر أسطول لقوافل الخير من ميدان مجمع المحاكم بوسط مدينة قنا يضم 30 سيارة نقل محملة بـ 20 ألف كرتونة مواد غذائية؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة؛ بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين قبيل شهر رمضان، في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن.

أمانة حزب مستقبل وطن قنا

جاء ذلك بحضور المحاسب هشام قدوس والنائب مصطفى محمود مصطفى والمهندس سعودي صابر الأمناء المساعدين لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة، والمهندس أحمد كامل حمزة أمين المهنيين وسعودي إبراهيم عبد الرازق أمين الشؤون البرلمانية ومحمود عزت القاضي أمين شئون الطاقة والبيئة وأحمد سالم أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، والدكتور ضاحي حمدان أمين العمل الجماهيري ومصطفى البس، أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية وسعودي روبي أمين قطاع الأعمال، ومحمد عبد الستار تمام أمين الشباب ومحمد نصر المأذون عضو هيئة مكتب المحافظة، ومصطفى عماد الأحمر أمين تنظيم بندر قنا، والدكتور عبد الرحمن خلاوي مسؤول أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي.

أكد المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا، الانتهاء من تجهيز 20 ألف كرتونة مواد غذائية بداخل الواحدة «سكر وزيت وأرز ومكرونة وبقوليات وشاي وسمن»، تكفي 5 أفراد لمدة شهرًا، وتم وضع خطة جيدة لتغطية كافة القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

تفاصيل توزيع كراتين غذائية في قنا

أوضح عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أنه جرى تم توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية بمركز وبندر قنا منها 500 كرتونة بقرية الحجيرات، و3000 كرتونة بمركز نجع حمادي و2000 كرتونة بمركز أبوتشت، و2000 كرتونة بمركز قوص و9000 كرتونة بمراكز فرشوط والوقف ودشنا وقفط ونقادة.