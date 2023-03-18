مجلس «الدوما» الروسي يعلق على قرار «الجنائية الدولية» بحق بوتين: باطل

شدد رئيس الشؤون الدولية بمجلس «الدوما» الروسي، ليونيد سلوتسكي، على أن قرار «المحكمة الجنائية الدولية» باطل وغير مقبول من الناحية القانونية بالنسبة لـ«موسكو»، مضيفا عبر «تليجرام»، إن ينبغي على «المحكمة الجنائية الدولية» إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، و«عصابته» ورعاتهم الغربيين، على حد تعبيره.

وأوضح سلوتسكي، أنهم مجرمو حرب حقيقيون، على حد تعبيره. وقال رئيس جمهورية «الشيشان» الروسية رمضان قديروف، إن «المحكمة الجنائية الدولية » تتبع أوامر سيدها عبر المحيط ولا تتمتع باستقلالية، داعيا عبر «تليجرام»، مواطني أوروبا إلى بناء دول جديدة ذات عقائد خالصة وخالية من الانحرافات والأقليات.

أوكامبو: المحكمة لديها الصلاحيات لتوجيه الاتهام لـ بوتين

وكان المدعي العام السابق لـ«الجنائية الدولية»، لويس مورينو أوكامبو، قال في وقت سابق، إن يمكن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله لأي دولة عضو في المحكمة، مضيفا في تصريحات خاصة لقناة «العربية» الإخبارية، إن المحكمة لديها الصلاحيات لتوجيه الاتهام للمسؤول الروسي.

وأشار أوكامبو، إلى أن «المحكمة الجنائية الدولية»، ليس لديها القوة الشرطية.

من جانبها، حثت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية» ماريا زاخاروفا، «واشنطن» بالتفكير في عواقب أفعالها العدوانية المتزايدة، المشحونة بمواجهة عسكرية مباشرة مع بلادهاا وتكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان. وجاءت تصرحات المتحدثة الروسية رداً على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد «كييف» بـ«دبابات ليوبارد».

وأكد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان ووزير الدفاع لويد أوستين ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي في اتصال هاتفي بالرئيس زيلينسكي ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف وقائد القوات فاليري زالوجني ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، استمرار دعم «واشنطن» لكييف.

«بكين»: عازمون على لعب دور نشط في التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا

من جانبه، قال نائب مندوب الصين الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، «قنج شوانج»،خلال اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، إن بلاده عازمة على لعب دور نشط في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.