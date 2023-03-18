بايدن: مذكرة التوقيف الصادرة عن «الجنائية الدولية» بحق بوتين مبررة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب، مضيفا إن مذكرة التوقيف الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية» بحق الأخير مبررة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، من قرار «المحكمة الجنائية الدولية» بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأوضح عبر «تويتر»: «لا حاجة لأن نشرح أين ستستخدم هذه الورقة؟»، وأضاف إيموجي عبارة عن لفة ورق تواليت في نهاية تغريدته.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق، عبر «تليجرام»، إن لا معنى لقرارات «المحكمة الجنائية الدولية» بالنسبة لبلادها، بما فيها من وجهة نظر قانونية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جهتها، قالت مفوضة «حقوق الطفل» الروسية ماريا لفوفا: «فرضت على عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف»، مشيرة إلى مواصلة العمل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي».

بدورها، قالت أمينة مظالم «مقاطعة دونيتسك»، داريا موروزوفا، في تقرير، لـ «مجلس الأمن الدولي»، إن 600 رسالة منذ 2014، إلى منظمة «الأمم المتحدة»، «الصليب الأحمر» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» حول انتهاك حقوق الإنسان وجرائم حرب لأوكرانيا، كلها بقيت دون رد.