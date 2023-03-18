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مصفف الشعر ألفريد مكرم: مسلسل «العمدة» تجربة ممتعة

كتب:

ياسمين محمود
05:49 م | السبت 18 مارس 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

أعرب مصفف الشعر ألفريد مكرم عن سعادته بالتعاون في مسلسل«العمدة»، والذي مقرر عرضه في رمضان 2023 بطولة الفنان محمد رمضان.

ونشر ألفريد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البوستر الدعائي لمسلسل«العمدة» وعلق عليه، قائلًا: «سعيد إني كنت الكوافير الخاص بفريق عمل مسلسل جعفر العمدة، حقيقي كانت تجربة ممتعة، واستمتعت بالعمل معاهم جدا، ‎مين هيتابع المسلسل في رمضان؟».

أبطال مسلسل «العمدة»

مسلسل«العمدة» يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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بقلم ياسمين محمود