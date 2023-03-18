مسلسلات رمضان 2023.. إيمان العاصي تتحدى عائلتها من أجل جعفر العمدة

تجسد الفنانة إيمان العاصي، في أحداث مسلسل العمدة، شخصية دلال إحدى زوجات «جعفر العمدة» الذي يؤدي دوره محمد رمضان، وهى بمثابة حب طفولته، وزواجهما مّر بكثير من المعوقات، للدرجة التي جعلتها تتزوجه رغمًا عن أسرتها التي رفضت زواجهما من الأساس.

ينافس في مسلسلات رمضان 2023

مسلسل جعفر العمدة، والذي يخوض سباق مسلسلات رمضان 2023، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، عصام السقا، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، إخراج محمد سامي والذي شارك بالكتابة مع مهاب طارق.

تقدم إيمان العاصي، شخصية «دلال» زوجة «العمدة»، وهى واحدة من 3 زوجات آخريات، بنت الجيران التي عشقها منذ صغره، وتزوجها بعد معاناة، لأن عائلتها تكن كراهية شديدة له، لكنها تقرر أن تكون بجانبه، ومع الأحداث يتضح صحة قرارها من عدمه.

أبطال المسلسل

يظهر محمد رمضان، خلال الأحداث باعتباره رجلًا تجاوز الخمسين من عمره، اختطف ابنه طفلًا صغيرًا ولا يعرف عنه شيئًا، وبعد مرور نحو 20 عامًا تحدث مفاجآة تغير حياته وتقلب الأمور رأسًا على عقب.