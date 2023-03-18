«الداخلية» تواصل مبادرة مأموري أقسام الشرطة لتوزيع عبوات غذائية على المواطنين

تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

«الداخلية» تلعب دورا في المشاركة المجتمعية

ووزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الجيزة - الفيوم – القليوبية – المنيا – بني سويف – الأقصر – قنا – المنوفية – الدقهلية) عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.