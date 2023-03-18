حالة الطقس غدا في المحافظات.. أمطار على القاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا في المحافظات إذ تشهد البلاد سقوط أمطار مع تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وحذرت الأرصاد 4 فئات منها وهي مرضى الجيوب الأنفية ومرضى الحساسية وأصحاب الأمراض التنفسية ومرضى حساسية العيون.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وتشهد حالة الطقس غدًا في المحافظات تكون الغيوم الجزئية على كافة الأنحاء فيما عدا جنوب الصعيد إذ تشهد طقس مشمس على مدار اليوم.

وأوضح بيان الأرصاد تعرض العديد من المحافظات إلى سقوط أمطار بداية من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وتمتد إلى القاهرة الكبرى.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدًا تشهد محافظة القاهرة الكبرى تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 32 كيلومترًا في الساعة، وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

وتشهد محافظات جنوب الوجه البحري طقس غائم جزئيا بارد ليلاً مع نشاط للرياح وسجلت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، مع فرص لسقوط الأمطار وفيما يتعلق بطقس محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تشهد أيضا سقوط أمطار مع طقس بارد ليلاً ونهارا وسجلت العظمى 19 درجة، والصغرى 12 درجة.

فرص سقوط الأمطار غدًا في المحافظات

وسجلت العظمى في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 20 درجة والصغرى 13 درجة مع طقس بارد ليلاً ونهاراً، وتكون الغيوم الجزئية، وسجلت سرعة الرياح 36 كيلومترًا في الساعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس، وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وتنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد إذ سجلت العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.