المجلس الإسلامي العراقي: بلادنا مقبلة على الاستقرار مع تضاعف فرص الاستثمار

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي اليوم السبت أن العراق مُقبل على الاستقرار مع تضاعف فرص الاستثمار وتقديم الخدمات.

حمودي: دخول الصين كلاعب أساسي يخدم منطقة الشرق الأوسط

وقال حمودي في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية «واع»: «إنه في ظل الحراك الإقليمي والدولي في المنطقة والتطورات الحاصلة، فإن العراق مقبل على استقرار مع تضاعف فرص الاستثمار وتقديم الخدمات».

وأشار إلى أن دخول الصين كلاعب أساسي في المنطقة لتقريب وجهات النظر، سيضعف هيمنة الغرب ويخدم منطقة الشرق الأوسط ويفتح لها آفاق التطور والاستقرار، مشددا على ضرورة تقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين.