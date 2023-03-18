تصدير 14 ألف طن بضائع متنوعة من ميناء دمياط اليوم

نجح ميناء دمياط البحري في تصدير، كميات كبيرة من البضائع سجلت 14 ألفا و250 طن بضائع متنوعة، اليوم السبت، إلي مختلف موانىء دول العالم، بينما استقبل ميناء دمياط البحري ناقلة الغاز المسال MARAN GAS EFESSOS والتى ترفع علم اليونان لتحميل شحنة تبلغ 66 ألف طن من الغاز المسال

استقبال 9 سفن وسفر 7 بميناء دمياط

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط فى بيان أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS ) التي ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 66 ألف طن من الغاز المسال .

تصدير البضائع

وبلغت في ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة 23300 طن تشمل 9050 طن يوريا و14250 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات فى ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42593 طنا تشمل 5685 طن قمح و7047 طن ذرة و363 طن كحول و4200 طن عدس و8300 طن فول و1478 طن أبلاكاش و150 طن زيت طعام و197 طن بصل و7887 طن فول صويا و150 طن خردة و7136 طن بضائع متنوعة.

الحاويات

بلغت حركة الصادر من الحاويات 240 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 384 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2101 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99989 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120449 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2725 شاحنة.