ميناء دمياط يستقبل ناقلة لشحن 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط البحرى اليوم الإثنين ناقلة الغاز المسال MARAN GAS KALYMNOS، والتي ترفع علم اليونان؛ لتحميل شحنة تبلغ 61 ألف طن من الغاز المسال.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط فى بيان، اليوم، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال MARAN GAS KALYMNOS، والتي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 61 ألف طن من الغاز المسال.

تصدير بضائع

وبلغت في ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة 32430 طن تشمل 7508 طن يوريا و 385 طن رمل، و700 طن صويا، و3650 طن مولاس و17925 طن كلينكر، و277 طن ليمون معبأ، و315 طن كحول، و1670 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات في ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64461 طنا تشمل 10801 طن من القمح و10415 طن فول، و1177 طن عدس و2198 طن خشب زان، و2924 طن أبلاكاش و16554 طن حديد، و10000 طن صويا، و10173 طن خردة، و219 طن قشرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 621 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 310 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3955 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 67163 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128628 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2338 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6415 شاحنة.