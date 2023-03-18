أحمد الخطيب: الدولة لديها رؤية متكاملة للعمل التطوعي.. و«كتف في كتف» مبادرة تاريخية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن اهتمام رئيس الدولة بنفسه بالعمل التطوعي وتكريم العاملين به والقائمين عليه، يشير إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية شاملة ومتكاملة للعمل التطوعي، لافتا إلى أن القطاع العام هو مصدر الدخل الأول للعمل التطوعي في مصر يليه القطاع الخاص، والعمل الأهلى يقوم بدور مهم داخل المجتمعات بشكل عام.

تجربة مصر في العمل التطوعي

وأوضح «الخطيب» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن تجربة مصر في العمل التطوعي رائدة من نوعها، وجمعت كل المؤسسات والجمعيات الأهلية الخدمية لأول مرة في تحالف واحد يقوم على قاعدة بيانات واحدة للمستفيدين من المواطنين المستحقين للدعم، لافتا إلى أنه قبل التحالف الوطني للعمل الأهلى كانت هناك فوضى في العمل الأهلى لعدم وجود قواعد بيانات لتوزيع المساعدات بشكل عادل في القرى والنجوع وعلى الأسر الأولى بالرعاية.

الخطيب: الدولة تنفذ أكبر عملية حماية اجتماعية في تاريخها

وأشار إلى أن الدولة المصرية تنفذ أكبر عملية حماية اجتماعية في تاريخها، حيث تتضمن الموزانة العامة جزءا خاصا ببرامج الحماية المجتمعية، والعمل التطوعي من خلال التحالف الوطني يدخل في العملية الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن مبادرة «كتف في كتف» إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التي انطلقت على مستوى 16 محافظة بمشاركة 300 الف متطوع وبإجمالي عدد مستفيدين وصل إلى 4 ملايين مواطن.

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن» أن «كتف في كتف» مبادرة تاريخية وغير مسبوقة على مستوى مصر، وعدد المشاركين بها يمثل جيشا يقوم بأكبر عملية تطوع في تاريخ مصر، لافتا إلى أن عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة غير موجود في أي من الدول الأوروبية المعروف عنها العمل التطوعي.