أحمد الخطيب: حضور الرئيس السيسي إطلاق «كتف في كتف» رسالة شكر لـ300 ألف متطوع بالمبادرة

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى استاد القاهرة، اليوم، من أجل تقديم الشكر للعمل الأهلي التطوعي ضمن مبادرة «كتف في كتف» جاء بسبب وجود أكثر من 300 ألف متطوع يشاركون في 16 محافظة لتوزيع 4 ملايين كرتونة.

الخطيب: الأزمة الاقتصادية ضربت دول العالم بلا استثناء

وأضاف «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العالم هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث إن تلك الأزمة ضربت كل دول العالم بلا استثناء، وهي أزمة ضخمة أثرت على جميع الدول والاقتصادات الكبرى.

توجيه علمي مدروس قائم على قاعدة بيانات محدثة لتوحيد العمل الأهلي

وتابع: «توحيد العمل الأهلي وتنظيمه وتنظيم صفوفه عبر توجيه علمي مدروس قائم على قاعدة بيانات محدثة، وده لم يكن موجودا، واللي بيحصل دلوقتي تحرك ملموس وعلمي، وده عمل ضخم ومهول، وكان يستحق أن يذهب إليهم الرئيس السيسي لتقديم الشكر لهم، والدولة المصرية تشتغل بشكل مختلف، والتحرك خلال تلك الأيام لمحاربة الغلاء هي فكرة وعمل ضخم».

وأشار إلى أن القيادة السياسية دائما تدعم العمل الأهلي والتطوعي، والذي يتعرض من حين لآخر إلى حملات غير منصفة وغير عادلة، مشيرا إلى أن الدولة دائما تساعد القائمين عليه، «معرفش دولة في العالم نظمت العمل الأهلي التطوعي».

الخطيب: التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في إيصال الدعم لمستحقيه

وواصل أنه بعد إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى جرى تجميع كل الجمعيات، وكذا توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالفئات الأولي بالرعاية، موضحا أن التحالف نجح في الوصول بالعمل الأهلي لكل المحافظات دون إخلال، ما ساعد في العمل بعمق مع مختلف الحالات.

وأوضح: «الدولة استغلت مواسم الخير زي موسم شهر رمضان، وبدأت تحارب الغلاء وارتفاع الأسعار بأكبر عملية تطوعية في تاريخ مصر، بواقع 4 ملايين مستفيد، و300 ألف متطوع، و16 محافظة، وده رقم ضخم برعاية الدولة، ده مفيش دولة أوروبية تقدر عليه».