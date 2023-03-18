حصريا على قناة الحياة.. أغنية «إيه اليوم الحلو ده» للفنان أحمد سعد بلغة الإشارة

عرضت قناة «الحياة» حصريا أغنية «إيه اليوم الحلوة دي» للفنان أحمد سعد، التي غناها في احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق مبادرة «كتف في كتف» بلغة الإشارة بواسطة مترجم الإشارة في الاحتفالية بيشوي عماد.

أكبر حدث خيري في مصر

وكان بيشوي عماد مترجم الإشارة، في احتفالية «كتف في كتف»، بحضور الرئيس السيسي، التي تعد أكبر حدث خيري في جمهورية مصر العربية، أكد أنه لم يكن يتوقع ردود الفعل المدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادات بعمله خلال الاحتفالية وإبداء إعجابهم به.

وأضاف «بيشوي» فى تصريحات خاصة وحصرية لقناة الحياة، أن الاتصالات انهالت عليه لتقديم التهاني خاصة بعد تفاعله مع أغنية الفنان أحمد سعد، «إيه اليوم الحلو ده»، خلال الاحتفالية.

تعلم لغة الإشارة في سن 13 عاما

وأشار بيشوي، إلى أنه تعلم لغة الإشارة عندما كان في عمر 13 عامًا، مشيرًا إلى أن والديه وشقيقته من أصحاب الإعاقة السمعية، وهذا ما دفعه لتعلم تلك اللغة، «بدايتي كانت من البيت والانطلاقة كانت من العمل الخيري.. عشان كده مش هبطل العمل اللي كان سبب إني بدأت وحققت جزء من اللي بحلم به».