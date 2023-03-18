تعرف على أحداث مسلسل سره الباتع لحنان مطاوع.. والقنوات العارضة

أيام قليلة وينطلق السباق الرمضاني 2023، بعدد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الكوميدي والدرامي، أبرزها مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف.

ونستعرض خلال السطور التالية ابرز المعلومات عن مسلسل «سره الباتع»، القصة والأبطال وقنوات العرض.

أحداث مسلسل «سره الباتع»

تدور أحداث مسلسل «سره الباتع» في إطار من الدراما والتشويق بحقبتين زمنين مختلفين، إحداهما في العصر الحالي، والآخر وقت الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.

المسلسل مأخوذ عن قصة بنفس الاسم للكاتب الراحل يوسف إدريس، جاءت ضمن مجموعة قصصية نشرها عام 1958 تحت عنوان «حادثة شرف».

قنوات عرض مسلسل «سره الباتع»

ومن المقرر، أن يعرض مسلسل «سره الباتع» على عدد من القنوات والمنصات منهم قناة «الحياة» و«ON»، إضافة إلى منصة «Watch IT»، ومن المقرر إعلان مواعيد عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل «سره الباتع»

ويشارك في بطولة مسلسل «سره الباتع» عددا كبيرا من النجوم في مصر الوطن العربي، حيث يضم المسلسل أكثر من 60 فنانا من بينهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي.