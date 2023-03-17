صورة جديدة من كواليس سرة الباتع.. هدى الأتربي برفقة حنان مطاوع

نشرت الفنانة هدى الأتربي، صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل سرة الباتع، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وظهرت خلال الصور، وهي ترتدي زي فلاحي، ومعها الفنانة حنان مطاوع.

أبطال مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» يشارك فيه مجموعة من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم، والنجوم العرب منهم الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم.