أسرة بلغارية تعود إلى بورسعيد بعد مرور 40 عاما.. استعادة الذكريات

تشهد محافظة بورسعيد في 27 مارس المقبل زيارة عائلة بلغارية عاشت في بورسعيد لمدة 10 سنوات لاستعادة الذكريات بعد مرور 40 عاما على سفرها.

أكد محمد أبو الدهب نائب مدير هيئة تنشيط السياحة في بورسعيد أن الأم (فليشكا) عاشت مع زوجها الراحل (يوردانوفا) في بورسعيد منذ عام 1977 وحتى العام 1987 وقامت بولادة ابنتها الصغرى (لورا) في بورسعيد وعاشت بصحبة ابنها الوحيد (يافور) لمدة 10 سنوات في بورسعيد، وكان من أبناء مدرسة الليسيه الفرنسية وله صورة في حفل تكريم من محافظ بورسعيد الراحل السيد سرحان.

ذكريات العائلة البلغارية

وأضاف: «لا زالت العائلة البلغارية تحتفظ بذكرياتها الجميلة عن بورسعيد وتحلم بالعودة مرة أخرى لاستعادة الذكريات الجميلة عن المدينة الباسلة ولهذا رتبت لهذه الرحلة عبر الباخرة السياحية Celestyal Crystal، والتي تصل إلى ميناء بورسعيد السياحي يوم الإثنين 27 مارس 2023 لاستعادة ذكرياتهم الرائعة والحنين للجذور ولمقابلة أصدقائهم القدامى».

هيئة تنشيط السياحة

وأشار إلى أن الأسرة تواصلت مع هيئة تنشيط السياحة عن طريق رجل الأعمال البورسعيدي هاشم مرسي من أجل ترتيب الزيارة التي ستكون ليوم واحد فقط أثناء رسو السفينة في ميناء بورسعيد السياحي وأن الأسرة تريد أن تزور مكان إقامتها ومقابلة بعد الجيران والأصدقاء في بورسعيد وترتيب جولة سياحية بالمدينة الباسلة التي عاشوا فيها قبل 40 عاما.

وأوضح أبو الدهب أن هيئة تنشيط السياحة تولي اهتماما كبيرا بهذا النمط من السياحة Roots Tourism من خلال الترويج السياحي لمصر؛ إذ إنها تهدف إلى فتح المجال أمام المصريين المهاجرين في الخارج أو الجنسيات الأخرى التي عاشوا لفترات طويلة في مصر ورحلوا عنها بعد ذلك، لزيارة الأماكن التي نشأوا وترعرعوا فيها واستعادة ذكرياتهم معها.