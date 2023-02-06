رئيس هيئة تنشيط السياحة: مصر جاهزة لاستقبال الزائرين من مختلف دول العالم

أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال كل السائحين من مختلف دول العالم ومن بينهم السائحين الصينيين، موضحا أن المقصد السياحي المصرى ملئ بالأنماط والمقومات السياحية والأثرية من شمس مشرقة وشواطئ مشمسة وطبيعة خلابة تجذب السياح لزيارتها، وذلك بالإضافة إلى وجود المتاحف والمواقع الأثرية التي تتيح للسائح التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

استئناف الحركة السياحة الوافدة من الصين إلى مصر

وأعرب في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية التي اقامتها سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بمناسبة السنة الصينية الجديدة، بحضور السفير لياو ليتشانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة عن تمنياته لجمهورية الصين الشعبية بعام سعيد، معربا عن سعادته باستئناف الحركة السياحة الوافدة من الصين إلى مصر حيث استقبل مطار القاهرة الدولي أول فوج سياحي صيني في يناير الماضي منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

العلاقات الوثيقة تربط بين البلدين على كل المستويات

وأشار القاضي إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين على كافة المستويات قيادة وشعبا وحكومة والتعاون المشترك في مختلف المجالات والتي من بينها السياحة والآثار، لافتا إلى أن البلدين تمتلكان حضارات قديمة وعريقة، مؤكدا أهمية السوق الصينية بالنسبة للسياحة المصرية.

إبراز المقصد السياحي المصري كوجهة سياحية نابضة بالحياة

وأفصح رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي عن خطة الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه في إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كوجهة سياحية نابضة بالحياة.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن الاحتفالية التي اقامتها سفارة الصين بالقاهرة بمناسبة السنة الصينية الجديدة تضمنت العديد من الفقرات الفنية التي قدمها عدد من الطلاب الصينيين بعضها أغاني باللغة العربية كما قدم بعض الطلاب المصريين عروضا فنية باللغة الصينية.