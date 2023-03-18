مصرع فتاة في حريق داخل منزلها بقنا

لقيت فتاة مصرعها اليوم السبت، إثر حريق نشب داخل حمام منزلها بسبب ماس كهربائي، في قرية «هو» مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

مصرع فتاة في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد بورود بلاغ بمصرع فتاة في حريق داخل حمام منزل أسرتها في قرية هُو بمركز نجع حمادي.

معاينة موقع الحريق

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع «فرحة.م» عمرها 20 عامًا، وأصبحت جثة متفحمة إثر حريق نشب داخل حمام منزل بسبب ماس كهربائي في قرية هو التابعة لدائرة المركز.

تم نقل الجثة المتفحمة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام بواسطة سيارة إسعاف.

حرر محضر، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.