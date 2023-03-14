سقوط أمطار متوسطة على محافظة قنا «صور»

سقطت على محافظة قنا، أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة في جميع الأنحاء، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، بينما تلبدت السماء بالغيوم وحالة الرياح مستقرة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

كانت محافظة قنا أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية، التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة خلال الثلاث أيام المقبلة، وبدأت اليوم، وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال أشرف الدوادي، محافظ قنا، إنه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافطة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري، موجهًا بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.