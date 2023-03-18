رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: البرلمان يناقش تعجيل علاوة الموظفين وزيادة المعاشات

كتب:

شريف سليمان
08:10 م | السبت 18 مارس 2023
لجنة القوى العاملة بالبرلمان

لجنة القوى العاملة بالبرلمان

وجه النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكرَ للرئيس عبدالفتاح السيسي على الحزمة الثالثة من الدعم التي وجه بها الحكومة في أقل من سنة لتحمل موجة الغلاء العالمية عن المواطنين، خاصة العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أنّ الدولة المصرية قوية ولديها من المرونة الاقتصادية والمالية التي تجعلها قادرة على تحمل الأزمات المالية، لذلك سيعمل الجهاز الإداري للدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة كنوع من رد الجميل.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيناقش تعجيل علاوة الموظفين وزيادة المعاشات، حيث تضمّن مشروع القانون مجموعة من المستفيدين، مثل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، والكادرات الخاصة بالدولة، ويستفيد منها المخاطبون بعلاوة 8% بحد أدنى 125 جنيه، و1% لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيه أيضا، كما سيكون هناك حافز مقطوع للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يتراوح من 300 إلى 500 جنيه طبقا للدرجات الوظيفية، وسيتم استكمال هذه المبالغ لتصل إلى 1000 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

تفاصيل صرف حافز المعلمين بعد إقراره من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

لجنة القوى العاملة بالنواب تقر زيادة المعاشات 15% بدءا من أبريل المقبل 

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» توصى بصرف العلاوات لشركات قطاع الأعمال العام

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» توافق على منح حافز إضافي للمعلمين بدءا من أبريل

لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على صرف العلاوة الدورية أول أبريل المقبل

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تقر قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اليوم

وزير القوى العاملة: تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تعيين ذوي الهمم في المنشآت

«القوى العاملة» تشمل لجنة للتفتيش على التزام المنشآت بتطبيق بيئة عمل آمنة

لجنة دائمة بين «القوى العاملة» و«التشييد والبناء» لبحث الملفات المشتركة
بقلم شريف سليمان