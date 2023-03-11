لبنى عسل: الدولة تستهدف بناء الإنسان.. وحضور الرئيس «كابيتانو مصر» منح اللاعبين الثقة

أكدت الإعلامية لبنى عسل، أنّ الدولة تستهدف بناء الإنسان وتطوير الوعي والمعرفة وأن يعرف المواطنون التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وما يحدث في العالم حولهم، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة بالجسم.

وأضافت عسل، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «الجميع تابع المبادرات الرئاسية المتعلقة بصحة المواطن المصري، لذلك فإن الرئيس السيسي يتحدث عن الرياضة وأهميتها، ويحرص على رياضة ركوب الدراجات، وهناك برنامج كابيتانو مصر الذي يعتبر فرصة لاكتشاف المواهب».

وتابعت الإعلامية: «كابيتانو مصر ليس به واسطة أو محسوبية، والفيصل الوحيد هو الموهبة، حيث وجد الشباب والأطفال فرصا عادلة لإثبات أنفسهم وتطوير موهبتهم، وهو ما سيعود بالنفع على منتخبنا».

وأشارت، إلى أن البرنامج تضمن عددا من المباريات المهمة والقوية خلال الفترة الماضية، كما لبى الرئيس السيسي نداءَ وطلب شباب كابيتانو مصر، حيث حضر المباراة النهائية، وهذا شيء في منتهى الأهمية لأنه منح الثقة للاعبين عالية في أنفسهم ولمسوا اهتمام القيادة السياسية.